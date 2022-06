Senza Chiellini e forse De Ligt, come cambierà la difesa della Juve? De Ligt avrebbe dovuto essere l’erede di Bonucci e di Chiellini, ma la storia rischia di non essere questa. L’eredità di Chiellini potrebbe essere presa, non in toto, dal promettente Federico Gatti, difensore rivelazione dell’ultima serie B, insieme con Bonucci, De Ligt (a meno che il mercato chiami) e Rugani, con Danilo come jolly utile. Alla Continassa si riflette sulle possibili piste: da Koulibaly a Gabriel Magalhaes, brasiliano dell’Arsenal, che piace tanto. Le alternative? Milenkovic della Fiorentina e anche una soluzione low cost: Romagnoli, ex capitano del Milan, svincolato. Lo riporta il Corriere dello Sport.