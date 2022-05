In casa Juve la priorità resta sempre la finale di Coppa Italia in programma mercoledi contro l'Inter, ma è inevitabile iniziare a pensare anche alla stagione che verrà. Con il mercato che sta entrando sempre più nel vivo, i nomi e gli obiettivi messi a fuoco da Madama sono diversi e tutti di caratura rilevante. In cima alla lista dei desideri ci sono finiti però il laziale Milinkovic-Savic e l'esterno Angel Di Maria che, stando a come riportato dalla versione odierna di Tuttosport, sarebbero i due rinforzi desiderati e inseguiti dalla Juve per compiere il definitivo salto di qualità. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.