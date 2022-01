Destinazione a sorpresa per Mohamed Ihattaren. Secondo quanto svelato dal De Telegraaf, l'Ajax sta trattando con la Juve il prestito del giocatore classe 2002 per 18 mesi, con l'idea di inserire nell'accordo anche un'opzione di acquisto. Il giovane centrocampista, ingaggiato dai bianconeri in estate, era stato ceduto temporaneamente alla Sampdoria con cui però non è mai sceso in campo, per poi "sparire" in Olanda dove erano circolate anche alcune voci relative a un suo possibile ritiro dal calcio. Ora una nuova ipotesi per il suo futuro, che sembra ormai pronta ad essere concretizzata.