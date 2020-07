La Juventus pensa a rinforzare le corsie laterali difensiva, e nella lista di Fabio Paratici è entrato Sergino Dest, terzino destro dell’Ajax ex compagno di De Ligt, con cui ha condiviso la trafila nelle giovanili dei Lancieri. Classe 2000, rappresenta un diamante ancora da sgrezzare, e per questo si sono fiondati tutti i maggiori top club europei. Stando a quanto riporta Marca, la Juve non è la sola a pensare allo statunitense, ma ci sarebbero anche Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco.