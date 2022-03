Federico Bernardeschi nel mirino di un club di Serie A. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l'esterno classe 1994, il cui rinnovo con la Juve resta fortemente in dubbio, è diventato un obiettivo della Roma, che vorrebbe ingaggiarlo a parametro zero in vista della prossima stagione. Su di lui resta attenta anche la Lazio, che potrebbe dare vita a un vero e proprio derby di mercato con i rivali giallorossi.