Il tempo passa ed è sempre più probabile che i calciatori che non hanno ancora rinnovato i propri contratti in scadenza il 30 giugno si libereranno a parametro zero. Tra i profili più importanti, in un mercato che la Juventus guarda sempre da vicino, c'è Memphis Depay, la cui avventura con il Lione sembra ai titoli di coda. Come detto, la dirigenza bianconera segue da anni l'attaccante e vorrebbe portarlo a Torino. Rimane uno scoglio. Secondo quanto riporta calciomercato.com, infatti, Depay sarebbe intenzionato ad accasarsi al Barcellona.