Con molta probabilità i prossimi mesi saranno gli ultimi di Memphis Depay al Lione. L’attaccante è in scadenza di contratto a giugno e di rinnovo non vi è traccia, per questo anche nel corso delle precedenti sessioni di mercato si sono fatti vivi diversi club. Come il Barcellona, che sfiorò l’acquisto la scorsa estate, come la Juventus, che sondò il terreno nei mesi scorsi grazie agli ottimi rapporti con i francesi (dove risiede l’obiettivo Aouar). Stando a quanto riporta El Gol Digital, questa sfida di mercato si potrò riproporre nei prossimi mesi, con entrambe le società allettate dall’idea di poterlo acquistare a parametro zero.