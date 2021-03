Memphis Depay potrebbe rappresentare una ghiotta occasione di mercato a parametro zero. L’attaccante olandese ha da tempo comunicato la sua volontà di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno, perciò si libererà gratis dal Lione. La Juventus ne ha parlato più volte con il club francese stuzzicando anche la fantasia di Depay, sul taccuino di altre big del calcio europeo. Stando a quanto riporta L’Equipe, in estate si aprirà l’asta per aggiudicarsi l’ex Manchester United, a cui potrebbero partecipare, oltre ai bianconeri, anche Barcellona, Paris Saint-Germain e gli stessi Red Devils.