Memphis Depay è uno dei parametri zero più "ghiotti" del momento in Europa, con il Barcellona che si era interessato al giocatore offensivo olandese che andrà a scadenza di contratto con il Lione. E successivamente la Juventus a inserirsi e porsi in una posizione di vantaggio rispetto al club catalano. Intanto Depay ha deciso di far parlare le proprie performance all'Europeo, e dopo il torneo pensare a trovarsi una nuova squadra. E come svela la Gazzetta dello Sport lo farà da sé, senza affidarsi a nessun procuratore.