Memphis Depay è uno dei giocatori simbolo di quel Lione che ha eliminato la Juventus in Champions League e ha trattenuto un elemento importante come Houssem Aouar. Ecco però cos'ha detto Depay, in scadenza con l'OL a fine stagione, dopo la partita di ieri sera pareggiata dalla sua Olanda contro la Bosnia: "Ho 26 anni e sono quasi libero, quindi potete aspettarvi che i club si interessino a me, giusto? Ovviamente questo lascia la porta aperta a club diversi. Presto sarà gennaio. Dovremo aspettare e vedere come vanno le cose. Non è che me ne andrò di sicuro, ma probabilmente ci saranno presto dei club che presenteranno delle offerte". Il giocatore è stato a lungo corteggiato da Juve, Milan e Barcellona.