In Spagna crescono i rumors su una possibile trattativa tra la Juventus e il Barcellona per Dembélé, impostata su un canale a sé stante oppure nell’ambito dello scambio con Pjanic. Rumors che però, non trovano riscontro. È quanto riporta Sky Sport, secondo cui l’esterno francese non ha nessuna intenzione di lasciare i blaugrana, anzi, dopo mesi al di sotto delle aspettative e infortuni è determinato a rilanciarsi, a dare ragione al grosso investimento fatto dal Barça per strapparlo al Borussia Dortmund. Anche il Liverpool in questi tempi si è fatto sentire, offrendo un alto prestito con diritto di riscatto, ma niente da fare, Dembélé non vuole muoversi. Un po’ la stessa posizione del suo compagno Arthur, resistente alla tentazione Juventus.