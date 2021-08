Saranno loro con ogni probabilità i cinque difensori della Juventus di Allegri nella prossima stagione. L’ufficialità del trasferimento di Merih Demiral all’Atalanta è già arrivata, mentre per quella dell’ormai ex obiettivo Nikola Milenkovic al West Ham manca davvero poco. Ecco che il mercato in difesa della Juventus dovrebbe quindi chiudersi così.con Manuel Locatelli che rimane sempre l'obiettivo numero uno per la mediana.