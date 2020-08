In Spagna danno per definito ormai il futuro di un giocatore a lungo nel mirino della Juventus. Si tratta di Ivan Rakitic. Il 32enne centrocampista croato è vicino infatti a lasciare il Barcellona, lo riporta il Mundo Deportivo che a tutta pagina titola "Rakitic, sì al Siviglia". Il Barça sarebbe disposto a coronare il sogno del giocatore di tornare nella squadra dove militò per tre anni prima di essere acquistato dai blaugrana. Rakitic è in scadenza col Barcellona nel 2021, quindi il club catalano cerca di monetizzare al massimo quest'estate: è disposto a farlo partire per 10 milioni di euro.