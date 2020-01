La Juve ha deciso il futuro di Merih Demiral. Il difensore turco non lascerà Torino nel mercato di gennaio. Paratici, infatti, ha rifiutato le proposte da quasi 40 milioni di euro arrivate in queste ore sia dall'Inghilterra (Leicester) che dalla Germania (Borussia Dortmund). Il club bianconero preferisce cedere Daniele Rugani che interessa sempre al club inglese. Le Foxes, però, non hanno ancora messo sul piatto una proposta ufficiale per il difensore ex Empoli che anche con Sarri non è riuscito a rilanciarsi.