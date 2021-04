Più volte Paratici ha ripetuto che l'ipotesi che la Juve non riesca a qualificarsi alla prossima Champions League non è da prendere in considerazione. La realtà oggettiva, però, racconta altro e la possibilità è tutt'altro che remota. Se così dovesse essere, questo rappresenterebbe un brutto colpo per le casse societarie, tanto da costringere il club a sacrificare i calciatori con più mercato. Tra questi, però, non dovrebbe comparire il nome di de Ligt, secondo quanto riporta calciomercato.com. Il futuro del difensore, infatti, è blindato e la Juventus non lo lascerà partire, nonostante le continua avances del Barcellona.