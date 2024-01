Laha preso una decisione sul futuro di Hansper il mercato di gennaio. Lasi è fatta avanti per il prestito del centrocampista italiano nel corso del mercato di gennaio. Stando però a quanto riferisce il Corriere dello Sport, la dirigenza bianconera avrebbe detto un secco 'no' al prestito del giocatore nel mercato invernale. Domani contro la Salernitana potrebbe essere proprio il suo momento di sostituire lo squalificato Locatelli, come rivelato anche da Allegri in conferenza stampa alla vigilia della gara.