Sami Khedira e Blaise Matuidi possono lasciare la Juve in estate. I bianconeri non si aspettano incassi impossibili dalla cessione del tedesco e del francese ma possno comunque risparmiare rispettivamente i sei e quattro milioni di euro netti a stagione che guadagnano i due centrocampisti. Khedira piace in Turchia, Matuidi al Monaco ma ancora non sono arrivate offerte ufficiali. La Juve aspetta solo quelle.