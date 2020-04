La Juve lavora già al mercato per la prossima stagione. In difesa la partenza più probabile è quella di Daniele Rugani, già vicino all'addio alla Juventus sia la scorsa estate che a gennaio. Gli infortuni di Chiellini prima e Demiral poi hanno però bloccato la partenza del centrale toscano che con il ritorno a pieno regime dei due centrali (il turco tornerà tra qualche mese, forse in tempo per le ultime partite della stagione) e il possibile rientro di Cristian Romero può lasciare la Juventus. La squadra più vicina al suo acquisto nel mercato di riparazione era stata lo Zenit.