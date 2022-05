Koni De Winter è uno dei giovani della Juventus Under 23 entrato nel giro della prima squadra di Massimiliano Allegri. Centrale di difesa o esterno basso a destra, il classe 2002 ha colpito per fisicità e qualità tecniche. Qualità che hanno acceso su di lui i riflettori di alcune squadre estere. Come riporta calciomercato.com: "La Juventus in estate ascolterà offerte per Koni De Winter: il 19enne terzino piace a Bochum e Bayer Leverkusen".