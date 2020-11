1









Fabio Paratici negli ultimi giorni di mercato è riuscito a piazzare qualche colpo in uscita, non definitivamente a causa della modalità delle cessioni. Prestiti secchi, come quello di Rugani al Rennes, Douglas Costa al Bayern Monaco oppure De Sciglio al Lione. Proprio il terzino bianconero potrebbe fungere da contropartita per arrivare ad un top player, da tempo nella lista dei desideri del CFO bianconero, ovvero Houssem Aouar. Come riporta Tuttosport, i contatti tra i due club sono proficui da tempo, il talento franco-algerino è già stato argomento di discussione e per il futuro De Sciglio potrebbe essere il punto di partenza per imbastire nuovamente la trattativa.