Tiene banco lo scambio tra De Sciglio e Kurzawa, tra Juventus e Psg. Ultimo snodo di mercato che vedrebbe i due club scambiarsi i terzini, con la Juventus che colmerebbe la sua lacuna a sinistra, alle spalle di Alex Sandro. Kurzawa è in scadenza di contratto a giugno, ma questo non sembra essere un problema nella trattativa. Come riporta Sky Sport, infatti, i due giocatori verrebbero valutati alla pari.