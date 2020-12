Interpellato sul futuro all'Udinese di Rodrigo De Paul, accostato quest'estate alla Juventus, l'allenatore della squadra friulana Luca Gotti ha così parlato a Sky Sport: "Questi aspetti riguardano lui, per cui è bene che risponda lui. Ciò che posso dire io da osservatore è che lui sta facendo un continuo percorso di crescita che sembra non avere fine. Questa cosa sta provocando un alone positivo anche attorno a lui e altri calciatori stanno beneficiando dello stesso tipo di percorso. Questo è l'aspetto davvero bello. Anche de Paul avrà fatto i suoi conti, il suo piccolo bilancio, rispetto a ciò che dà lui a questo club, che è tanto, e a quello che si sta prendendo"