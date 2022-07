In attesa della seconda offerta delper, la Juventus si guarda intorno per il reparto difensivo. Qui, torna prepotente un vecchio pallino didel Monaco. Come riporta calciomercato.com: "Forte fisicamente e con il contratto in scadenza nel 2024, proprio come il giocatore a cui dovrebbe prendere il posto. Il Monaco non scende sotto i 40 milioni per il giocatore, motivo per cui, fino ad ora, a Torino si sono fermati all'interessamento e nulla di più anche se l'eventuale incasso per De Ligt darebbe alla dirigenza ampio margine di manovra".