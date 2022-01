"Se De Ligt rimarrà alla Juventus? La risposta la conosce solo De Ligt. Fosse per Raiola, la risposta sarebbe negativa e probabilmente l’agente ha già una squadra (il Barcellona?) pronta. Ma il giocatore potrebbe voler giocare ancora una stagione a Torino. E la Juventus? In queste situazioni la possibilità di azione è limitata: non può certamente aumentare il già altissimo ingaggio di De Ligt (oltre i 10 milioni con i bonus) e non può rischiare di perderlo a parametro zero nel 2024. È una partita aperta". Lo scrive Tuttosport nell'edizione odierna.