Il presidente del Barcellona Laporta è intervenuto ai microfoni di Radio Catalunya per parlare di mercato e dei calciatori che potrebbero lasciare i blaugrana. Tra questi, c'è anche de Jong, nel mirino della Juventus:



"Ci sono giocatori del Barcellona che sono ambiti sul mercato, faremo il meglio per il nostro club. Se arriveranno le risorse che ci auguriamo allora nessun giocatore partirà per motivi economici. La nostra priorità rimane l’economia del club. Abbiamo una serie di opzioni per sistemarla e da lì tireremo fuori le nostre conclusioni".