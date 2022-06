E' stato uno degli obiettivi di mercato della Juve per diverse settimane, salvo poi uscirne per far spazio ad altri obiettivi e destinato a tramontare definitivamente nel giro delle prossime ore. Si tratta di Frenkie De Jong, in uscita dal Barca e pronto a vestire la maglia del Manchester United. Come riportato anche da Sport infatti, i Red Devils avrebbero trovato un'intesa di massima sulla valutazione di circa 80 milioni di euro.