La Vecchia Signora è alla continua ricerca di profili che possano far fare il salto di qualità alla mediana bianconera. C'è anche la Juventus tra le squadre interessate a Frenkie de Jong, ma la pista non è semplice: come riferisce Onda Cero, il Barcellona non ha intenzione di cedere il centrocampista olandese in estate.