Il futuro di Moiseal momento è ancora in bilico. L'attaccante sta scegliendo quale pista sia migliore per il suo futuro. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport, oltre alle italiane Monza e Fiorentina ci sarebbero anche alcuni club stranieri che corteggiano Moise. Si tratterebbe di Atletico Madrid, Siviglia e Rennes. Il club francese sembra essere in pole, non sarebbe da escludere però uno scambio di prestiti con i colchoneros per Saul. Prima di lasciare Torino però dovrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus fino al 2027 oppure 2028.