In casa Juve c'è grande attesa per la gara dei quarti di finale della Coppa Italia, in programma domani all'Allianz Stadium contro il Sassuolo di Dionisi. Ma le attenzioni del campo non distolgono certo quelle riguardanti le strategie di mercato della Vecchia Signora che, sta già sondando i terreni per i prossimi colpi da mettere a segno in estate. Uno dei nomi che più volte è stato acccostato ai bianconeri è quello di Frank Kessie, con il giocatore che andrà in scadenza con il Milan a giungo e che avrebbe già iniziato a guardarsi attorno. Su di lui ci sarebbe anche la concorrenza del Real Madrid e del Barcellona, con quest'ultimi però che avrebbero fatto un passo indietro. Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport infatti, la richiesta di ingaggio dell'ivoriano è considerata troppo elevata per i blaugrana che dunque, si sarebbero ritirati dalla trattativa.