Resta in bilico il futuro di Alvaro Morata, nonostante la sua permanenza alla Juve durante il mercato di gennaio. Per poter rimanere in bianconero anche la prossima stagione, l'attaccante spagnolo dovrebbe essere riscattato dall'Atletico Madrid per 35 milioni di euro, una cifra che però i colchoneros sarebbero disposti a trattare scendendo anche fino a 20 milioni di euro. In tal caso (e con la garanzia di una buona seconda metà di stagione), l'ipotesi di una partenza del classe 1992 da Torino potrebbe allontanarsi. Lo riporta El Mundo Deportivo.