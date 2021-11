Inizia a delinearsi il futuro di Paul Pogba. O, almeno, questo è quanto scrivere il quotidiano spagnolo Marca. Secondo il media iberico, infatti, il centrocampista francese avrebbe preso la prima decisione, in merito alla prossima stagione: non rinnovare con il Manchester United. Per quel che riguarda i club che potrebbero accaparrarsi il suo cartellino, invece, la rosa delle contendenti sarebbe ristretta a tre: la Juventus, il Real Madrid e il Paris Saint-Germain.