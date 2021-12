Sembra esserci solo una possibilità per Aaron, ed è il. Lo riferisce il portale specializzato spagnolo Todofichajes.com, secondo cui il club inglese - passato di recente nelle mani del principe saudita Bin Salman - è l'unico seriamente interessato al centrocampista bianconero, che punta a cederlo nel mercato di gennaio. Il gallese classe 1990, dal canto suo, non sembra premere per lasciare Torino, ma il suo trasferimento resta prioritario per la, che vuole venderlo per risparmiare sul suo ingaggio e finanziare altri rinforzi in entrata.