Sarà il PSG la prossima squadra di Paul Pogba? In Spagna ne sono certi. Secondo indiscrezioni riportate da Todofichajes.com, il centrocampista francese in scadenza con il Manchester United ha già firmato un pre accordo con il club francese, pronto dunque a riportarlo in patria. Come noto, il classe 1993 è sempre seguito con attenzione anche dalla Juve, che spera di farlo tornare a Torino a parametro zero, al termine della stagione in corso.