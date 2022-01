Con l'atteso arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus, l'avventura di Alvaro Morata a Torino sembra ormai agli sgoccioli. L'attaccante spagnolo, corteggiato da tempo dal Barcellona, potrebbe lasciare il club bianconero per trasferirsi in quello blaugrana, allenato da Xavi, tecnico che lo stima parecchio. Secondo il quotidiano Sport, però, il passaggio di Morata al Barça è legato alla situazione di Ousmane Dembelé, il cui contratto è in scadenza. Morata potrebbe andare al Barcellona solo dopo la cessione dell'ex Borussia Dortmund.