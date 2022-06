Potrebbe rivelarsi un'ottima notizia per la Juve l'indiscrezione che proviene dalla Spagna. Secondo il Mundo Deportivo, nonostante gli approcci degli ultimi giorni il Barcellona non insisterà sulla pista Angel Di Maria, preferendo continuare a inseguire Raphinha per una questione di età (il brasiliano del Leeds è nato nel 1996, l'argentino invece nel 1988). I bianconeri attendono una risposta dal Fideo nelle prossime ore, così da avere il tempo, eventualmente, di puntare su opzioni alternative: la ritirata del club catalano potrebbe spingere l'ex PSG a Torino.