Può tornare di moda Edinsonin casa? Secondo quanto riportato dagli spagnoli di Relevo, in attesa di capire come evolverà la situazione con Memphisi bianconeri hanno chiesto informazioni anche per l'attaccante uruguaiano, che però si è dimostrato freddo di fronte all'ipotesi di un trasferimento a Torino perchè la sua intenzione è quella di giocare in. Più concreta, invece, la pista che porta ad Arek, con cui la Vecchia Signora ha già trovato un accordo pur continuando, al momento, a dare priorità a Depay.