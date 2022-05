In casa Juve continua la caccia al centrocampista di spessore in grado di far fare il salto di qualità alla squadra allenata da Max Allegri e i nomi annotati sul taccuino dai dirigenti bianconeri fanno sognare i tifosi juventini. Nono solo Pogba e Milinkovic, nella 'margherita bianconera' ci sono finiti anche i petali di Gravenebrch, De Jong e Jorginho. Ma un altro nome che è stato accostato a Madama è stato quello del brasiliano Casemiro che, sembrava poter essere in uscita dal Real. Sembrava, appunto, perchè stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, il centrocampista avrebbe deciso di prolungare i suoi rapporti con i Blancos, escludendo così tutti i rumors di mercato.