In casa Juve si continua a lavorare duramente sul mercato, per tentare di arrivare già al completo prima che la prossima stagione prenda inizio. I reparti da rinforzare sono soprattutto la difesa e il centrocampo, ma il ciclone che si è abbattuto attorno alla posizione di Paulo Dybala lascia presagire che qualche movimento ci sarà anche sul fronte offensivo. Delle novità stanno circolando in questi istanti dalla Spagna che, stando a quanto riportato dal portale iberico Sport, vorrebbero Memphis Depay lontano dal Barcellona nella prossima stagione. Con la nuova gestione Xavi infatti, l'ex giocatore del Lione non rientrerebbe nei piani dell'allenatore spagnolo.