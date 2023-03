Non solo la fascia destra, la Juventus in estate proverà a rinforzarsi anche sulla corsia opposta, intesa sia come terzo sinistro di difesa sia come esterno a tutta fascia. E in questo senso, a Torino seguono con attenzione Carlos Augusto, 24enne del Monza pronto al salto in una big. Lo riporta la Gazzetta che riferisce come non sia da escludere la concorrenza di altri club esteri.