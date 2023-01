La Juve continua a seguire con interesse la pista che porta al centrale della Roma Chris Smalling, il quale è ancora alle prese con il rinnovo di contratto con i giallorossi. Ma la firma sul prolungamento potrebbe anche non arrivare e proprio per questo il difensore si starebbe guardando attorno. I bianconeri monitorano con attenzione l'evolversi della situazione, che in queste oreha visto l'entrata in scena anche del West Ham, pronto a riportare in Inghilterra l'ex United.