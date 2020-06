2









La Juventus sarebbe vicinissima a chiudere un colpo inaspettato. Infatti, secondo quanto riporta Sky Sport Germania, ecco che i bianconeri potrebbero tentare l'affondo per Eren Dincki, centravanti turco del Werder Brema, di appena 18 anni. Il giocatore, complice anche la situazione delicata di classifica del Werder in Bundesliga - a rischio retrocessione - lascerebbe quindi la Germania per approdare a Torino: la formula studiata dalla Juve sarebbe quella del prestito con diritto o obbligo di riscatto (ancora da capire). Secondo la stampa tedesca, l'affare è ben avviato.