Nonostante le attenzioni in questo momento siano rivolte tutte alle gare di qualificazione ai Mondiali che, hanno visto incredibilmente l'Italia di Mancini perdere contro la Macedonia, i dirigenti bianconeri continuano il loro incessante lavoro in vista di quello che sarà il mercato estivo. Uno dei reparti da perfezionare è senza dubbio la difesa, con l'ex giallorosso Rudiger che sembra ormai pronto a vestire il bianconero. In queste ore però, dalla Germania sta prendendo quota anche la candidatura di Akanji e secondo quanto riportato dalla Bild, i bianconeri potrebbero virare sul centrale del Borussia Dortmund nel caso in cui la pista per Rudiger si congelasse del tutto.