Secondo il quotidiano tedesco Abendzeitung,starebbero imbastendo una trattativa che comporterebbe uno scambio di giocatori tra i due club. I bavaresi sarebbero disposti a cedere, il terzino classe 1996, che sino ad oggi non ha convinto.Il giocatore piace ai bianconeri, disposti a mettere sul piatto uno scambio con, anche perché ilvorrebbe rinfoltire il reparto., nazionale francese, piace molto ad Allegri. In caso di partenza del centrocampista brasiliano, però, i bianconeri avrebbero poi la necessità di reperire a loro volto un altro mediano, soprattutto in caso di cessione di Rabiot e/o Ramsey.