Nuove sirene inglesi per Adrien: secondo indiscrezioni riportate dalla stampa francese, il centrocampista dellainteressa aldi Tuchel. Il classe 1995 non ha mai convinto in questa prima parte di stagione, alternando prestazioni decisamente sotto tono a qualche raro "sprazzo" di rinascita. Nonostante i tentativi di Allegri di valorizzarlo schierandolo in diversi ruoli del campo, l'ex PSG è dunque finito sulla lista dei possibili partenti insieme ai compagni di reparto: la madre e agente Véronique si sta già guardando intorno, con gli occhi puntati in particolare sulla Premier League in vista del mercato di gennaio. Chissà che il Chelsea non possa davvero essere una soluzione...