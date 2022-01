Tra la notte di ieri e le prime ore della mattinata di oggi, la Juve ha definito e ultimato ben 3 trattative di mercato registrando 2 cessioni e un nuovo acquisto. E' ormai imminente l'arrivo di Denis Zakaria dal Borussia Monchengladbach, cosi come si aspetta l'ufficialità dei trasferimenti di Bentancur e Kulusevski al Tottenham.



Sul centrocampista uruguaiano però, in queste ore sarebbe emerso un retroscena di mercato che sta rimbalzando dalla Francia. Stando a quanto riportato da RMC Sport infatti, il Lione aveva precedentemente trovato un'intesa di massima per il raggiungimento dell'operazione sulla base di circa 25 milioni di euro, salvo poi saltare per la richiesta di ingaggio troppo elevata del giocatore.