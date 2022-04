Intervistato da Tuttosport, il dt dell'Udinese Pierpaolo Marino ha parlato anche di Nahuel Molina, accostato anche alla Juve in chiave mercato. Ecco il suo pensiero sull'argentino: "A me ricorda Cuadrado. Nahuel è un laterale offensivo, serve assist e segna. E può giocare quarto di difesa a destra, come in Nazionale, o quinto di centrocampo come succede da noi. È da big. Juve? Dell’interesse ho sentito anche io in giro e non sono stupito: con Molina non si sbaglia. Con la Juventus abbiamo un ottimo rapporto, però ci sono altri club europei interessati. Mi aspetto una bella bagarre in estate. Ma non darei nulla per scontato: la famiglia Pozzo ha la forza economica per trattenere i suoi migliori giocatori, poi per politica societaria noi non incateniamo nessuno".