Un attaccante in grado di realizzare la mole di gioco prodotta, quello che in larga parte è mancato in questa prima parte di stagione. È questo il profilo ricercato dalla Juventus per il mercato di gennaio. Oltre a questo, però, un'altra caratteristica, che sia un'occasione e non un investimento economicamente pesante. Tra le occasioni: Aubameyang, in uscita dall'Arsenal. Secondo quanto riporta ​Tribal Football, ​l'idea dei bianconeri sarebbe quella di prenderlo in prestito fino a fine stagione per poi provare l'acquisto definitivo.