In casa Juve ora le attenzioni sono tutte rivolte al mercato, con alcuni colpi che potrebbero essere definiti nei prossimi giorni. In cima alla lista delle priorità ci sono i nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria, ma uno che continua a tenere banco è sempre l'esterno nerazzurro Ivan Perisic. I contatti sarebbero già ben avviati e la sensazione è che si possa concludere in breve tempo, ma in queste ore starebbe emergendo una concreta minaccia dall'Inghilterra, o meglio: due. Stando a quanto riportato dalla versione odierna del Corriere della Sera infatti, anche il Chelsea e il Newcastle sarebbero sulle tracce del croato.