Secondo il quotidiano Express, la situazione relativa al rinnovo di contratto tra la Juventus e Paulo Dybala sarebbe osservata da vicino anche dal Tottenham. Se Arrivabene ha spiegato di non temere che l'argentino possa accordarsi con un altro club prima del vis a vis con la società bianconera, fissato a febbraio, per l'Express Fabio Paratici sarebbe pronto a uno sgarbo alla sua ex squadra, dopo lo aveva portato prelevandolo dal Palermo nel 2015.