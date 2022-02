Cresce l'attesa in casa Juve in vista della delicata trasferta di Champions contro il Villareal, dove i bianconeri vorranno tentare di ipotecare il passaggio del turno già nei primi 90 minuti di gioco. Per farlo, quasi certamente ci si affiderà alla coppia composta da Vlahovic e Morata, in attesa di conoscere chi sarà il terzo ed ultimo giocatore del tridente, considerando l'assenza di Paulo Dybala. Proprio lo spagnolo in queste ore sarebbe finito nuovamente al centro delle voci di mercato, ma con una pretendente differente rispetto a quelle già rinvenute in estate. Si tratta dell'Arsenal, storica rivale della Vecchia Signora nella lotta a Vlahovic e che ora vorrebbe 'pareggiare i conti' piombando sull'ex attaccante del Real Madrid che ricordiamo, deve ancora capire se verrà riscattato o meno dal club della Continassa.